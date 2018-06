Suspeitos de matar após RPG são julgados Começou ontem, em Ouro Preto, o julgamento dos quatro acusados de matar a estudante Aline Silveira Soares, em outubro de 2001. Aline foi brutalmente assassinada em um ritual macabro. De acordo com o Ministério Público, os acusados, incluindo uma prima da vítima, agiram sob influência do jogo RPG, no qual assumem personagens do bem e do mal. Eles negam. Aline foi encontrada seminua, em posição de crucificação e com 17 perfurações. O julgamento, que havia sido adiado por três vezes, continuará hoje.