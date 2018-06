Suspeitos são baleados em perseguição na Av. Brasil e um morre no Rio

SÃO PAULO - Um suspeito morreu e outros dois foram presos após um tiroteio com policiais militares na manhã desta sexta-feira, 3, na Avenida Brasil. A troca de tiros aconteceu durante uma perseguição aos criminosos que teriam roubado um carro na região de Bonsucesso, zona norte do Rio.

No tiroteio, os três homens acusados do crime foram baleados. O suspeito que morreu chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais do 22º Batalhão da PM, que receberam a denúncia de roubo de carro, não souberam informar se outros bandidos participaram da ação.

Explosivo. Um artefato ainda não identificado foi encontrado no começo desta manhã, na Barra da Tijuca, zona oeste, segundo informações da Polícia Civil. O Esquadrão antibomba foi acionado e já detonou o artefato no local, mas ainda não há a confirmação que era uma bomba, segundo a polícia. O objeto foi encontrado na esquina da Avenida das Américas com Estrada do Magarça.

Na manhã de hoje, policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) encontraram três cartuchos de dinamite em uma bolsa na Rodoviária Novo Rio. O local foi isolado pela PM, até o Esquadrão Antibombas chegar ao local. A ocorrência ficou a cargo da 17ª DP e depois transferida para o Core.

(Com Solange Spigliatti)

Notícia atualizada às 18h12