Suspeitos são presos após fazer 7 reféns no Rio

Os suspeitos de manter sete moradores reféns dentro de uma casa na Vila dos João, no Conjunto de Favelas da Maré, zona norte do Rio, se entregaram por volta das 17 horas desta quarta-feira, 16. O grupo de criminosos da favela rival e vizinha, Vila dos Pinheiros, tentou invadir o morro e acabou por fazer a família refém.

Na casa havia três crianças, três adolescentes e uma senhora. Negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram fazer com que os criminosos se rendessem e ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, pelo menos cinco homens estariam envolvidos no sequestro.

Com os bandidos foram apreendidos cinco fuzis, três pistolas, uma granada, 16 carregadores para calibre 7.62mm, um carregador para munição calibre 2.23, um rádio portátil e farta quantidade de munição. O caso seria registrado no 21.ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso.

Atualizado às 19h24 para acréscimo e alteração de informações. O número de pessoas em cárcere privado era sete e não oito, como informado anteriormente.