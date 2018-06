Suspensa aposentadoria de ex-governadores O ex-governador Orlando Pessuti (PMDB), que substituiu o atual senador Roberto Requião (PMDB) em seu último ano de governo, deve contestar a decisão do governador Beto Richa de eliminar as aposentadorias dos ex-governantes que controlaram o Estado desde 1988. A medida tem base em decisão da Procuradoria-Geral do Estado, que deve trazer economia de R$ 1 milhão anuais.