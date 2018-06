Suspensa circulação de trens devido à chuva em SP A Companhia Metropolitana de Transportes interditou parte das linhas dos trens por causa da forte chuva em São Paulo. Desde as 19h30, a linha E - Expresso Leste - percorre apenas as estações de Guaianazes até o Tatuapé, enquanto o normal seria até o Brás. A linha D que vai da estação Utinga, em Santo André, a Luz, região central de São Paulo, também está interditada. Na linha E, de Suzano a Antonio Gianetti, as composições estão circulando com intervalo de 20 minutos entre as estações Gianetti e Estudantes em razão de falhas na sinalização provocadas pelas chuvas.