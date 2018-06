Suspensa greve de ônibus no Rio

Pela manhã, região da Central do Brasil teve filas. Foto: Fabio Motta/AE

RIO - A adesão foi parcial à greve dos motoristas de ônibus. De acordo com a Rio Ônibus, cerca de 60% da frota circularam normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho considerou a greve legal, mas determinou que 70% da frota de ônibus municipais circulem no horário de rush e 40% no horário normal. O Sindicato dos Rodoviários avalia que a adesão foi de 70%. À noite, a entidade informou que a greve foi suspensa.

De acordo com o sindicato, os representantes dos rodoviários vão discutir durante oito dias propostas com os empresários e devem se reunir novamente na semana que vem. O movimento reivindica 15% de aumento, fim da função de cobrador para os motoristas e benefícios. As regiões mais afetadas foram a zona oeste e parte da zona norte da cidade.

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, disse que a greve é política e visa afetar as eleições para o Governo do Estado. "Isso tudo é momento. Não tem o pré-menstrual? Tem o pré-eleitoral", declarou o governador. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Antônio Branco, negou as acusações. "Isto é uma tentativa de confundir a categoria. Não temos nada a ver com isto (eleições)", afirmou o sindicalista.