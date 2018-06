Suspensão de CNH Novo escalonamento da suspensão do direito de dirigir, conforme a proposta do governo Para não reincidentes 2 meses para penalidades sem previsão de multa com fator multiplicador 5 meses para penalidades com previsão de multa com fator multiplicador por três 8 meses para penalidades com previsão de multa com fator multiplicador por cinco Para infratores reincidentes 8 meses para penalidades sem previsão de multa com fator multiplicador 12 meses para penalidades com previsão de multa com fator multiplicador por três 18 meses para penalidades com previsão de multa com fator multiplicador por cinco Como é hoje: A suspensão vale entre 1 mês e 1 ano, e o período é estabelecido caso a caso