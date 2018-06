Suzana Vieira chega à Sapucaí acompanhada do marido Pelo segundo dia seguido no Carnaval do Rio de Janeiro, a atriz Suzana Vieira chegou ao camarote da Brahma acompanhada de seu marido, o policial militar Marcelo Silva. A atriz, que não desfila em 2007, afirmou que este ano continuará torcendo por sua escola do coração, a Grande Rio, onde desfilou como madrinha de bateria em 2006. A presença da atriz na Sambódromo sinaliza o fim da novela real de seu casamento, demonstrando que a atriz, de 64 anos, decidiu perdoar e voltar com o marido, Marcelo Silva, de 36 anos. Menos de três meses depois do casamento, com direito a fotos em capas de revistas de fofocas, Marcelo foi preso em flagrante, na noite de 21 de dezembro, em um motel no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, com um garota não identificada. Ele teria agredido a mulher e destruído bens da suíte do motel. Sandra de Sá e Nercessian Além de Suzana Vieira, veio também para curtir o carnaval a cantora Sandra de Sá, que aproveitou para dar uma canja de seus grandes sucessos no bar montado dentro do camarote. O ator Stepan Nercessian chegou ao camarote da Brahma no início dos desfiles deste segundo dia do carnaval carioca.