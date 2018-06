Suzana Vieira é saudada por integrantes da Imperatriz A atriz Suzana Vieira, que assiste ao desfile da Imperatriz Leopoldinense sentada na janela do camarote da Brahma, foi saudada por integrantes de toda as alas da escola. Eles acenaram para a atriz como se ela fosse uma velha conhecida. Alguns até pararam de dançar pra observá-la. Uma integrante da escola chegou a gritar ´força Suzana´ e a atriz agradeceu. Suzana assiste aos desfiles na Marquês de Sapucaí, ao lado do marido, o policial militar Marcelo Silva, de quem ficou separada por algumas semanas, após ele ser preso por depredar um quarto de motel em que estivera com uma prostituta. Os dois estão sentados lado a lado, mas não dão demonstrações de carinho. Suzana não deverá desfilar neste ano pela sua escola, a Grande Rio, porque teve um desentendimento com o patrono Jayder Soares.