Suzane entrará com pedido de renúncia de herança amanhã Um dos advogados de Suzane von Richthofen, Denivaldo Barni, informou à reportagem da Rádio Eldorado AM que entrará com o pedido de renúncia da herança de Suzane a partir das 11 horas da manhã desta quarta-feira, 19, no Fórum Regional de Santo Amaro. A acareação entre Suzane e o ex-namorado, Daniel Cravinhos, deverá acontecer após o depoimento das 13 testemunhas do caso. Como o juiz Alberto Anderson Filho acredita que esses depoimentos não serão encerrados ainda hoje, a acareação será feita nesta quarta-feira. Nesta tarde, a defesa de Suzane von Richthofen pediu ao juiz Alberto Anderson Filho, do 1º Tribunal do Júri da Barra Funda, onde ela é julgada pela morte dos pais, durante o interrogatório do irmão dela, Andreas, que a ré seja interrogada novamente, para ela dizer que quer abrir mão de todos os bens da família. Ontem, ela disse não ter interesse em bens materiais, mas não renunciou ao patrimônio da família. Na sexta-feira, o advogado Denivaldo Barni, que representa a jovem na esfera cível, disse que ela aceitaria renunciar aos bens se o irmão Andreas desistisse da ação de exclusão de herança que move contra ela. Segundo Barni, a ação, chamada "de indignidade", é humilhante.