Suzane faz 23 anos na prisão em Ribeirão Preto No primeiro aniversário que passou na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, a 314 quilômetros de São Paulo, comemorado na última sexta-feira, Suzane von Richthofen, agora com 23 anos, recebeu a visita do advogado e ex-tutor Denivaldo Barni. Auto-intitulado protetor da jovem, Barni, única pessoa que a visita, lhe entregou um pacote de presente, segundo agentes da prisão. Suzane está em Ribeirão Preto desde o dia 3 de setembro quando foi transferida do Centro de Ressocialização de Rio Claro, a 175 quilômetros de São Paulo, depois de denúncias de que estaria recebendo regalias e privilégios da diretora de segurança e disciplina do presídio de Rio Claro, Aline Fogaça Marçal. Suzane usava o computador da unidade para se comunicar via internet com amigos e obter notícias. Condenada a 39 anos e seis meses por participar do assassinato dos pais, ela permanece na ala de segurança da penitenciária acompanhada de duas advogadas acusadas de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Libânia Catarina Fernandes, de 28 anos, e Valéria Dammous, de 40. De acordo com funcionários da penitenciária, Suzane não se relaciona com as advogadas de cela, está sempre quieta ou concentrada em seus pensamentos ou lendo a Bíblia.