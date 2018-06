SUZANO: somente para a região Compras: tem âncoras como C&A, Casas Bahia, Americanas e Centauro. Diversão: são cinco salas de cinema, um parque e boliche com sinuca e bar Distante 40km de São Paulo, o Suzano Shopping não é uma boa opção para quem está na capital, mas cumpre um papel importante para os quase 300 mil moradores de Suzano. O centro de compras é de médio porte e tem C&A, Casas Bahia, Lojas Americanas e Centauro Esportes. Ao todo, são 145 lojas, praça de alimentação com 775 assentos, 5 salas de cinema e um parque de diversões que fica no corredor. No lazer, tem o reforço da Bomboliche, que tem boliche, sinuca e bar. É esta mistura que atrai cerca de 20 mil pessoas por dia. Fundação: 22/9/2000 Área: 19.120m2 Lojas: 145 Salas de cinema: 5 Vagas: 1.490 Estacionamento: R$ 3 (4 horas) 3 R. Sete de Setembro, 555, Jd. Sul, Suzano, 3636-7000. 10h/22h (dom., 14h/20h). www.suzanoshopping.com.br