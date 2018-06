Tá com a mão limpa?

Na velocidade que a paranoia circula livremente com o vírus da gripe suína no Brasil, qualquer dia desses a vigilância sanitária vai começar a fazer blitz nas ruas pra ver se a gente está com as mãos limpas. É tudo que podemos fazer - ensinam os sanitaristas e infectologistas de plantão nos telejornais - para não propagar a pandemia. Máscara cirúrgica, também já aprendi, não adianta nada. Mas um sujeito andando por aí com as mãos sujas pode ser tão perigoso para a sociedade quanto um bêbado dirigindo. Por isso nos recomendam, exaustivamente, só em último caso tocar em maçanetas e corrimãos. Treine em casa manusear as portas com o cotovelo e, ao descer escadas, lembre-se que um tombinho à toa pode ser menos desastroso para a saúde do que se agarrar no tobogã de vírus de toda balaustrada. Não devemos usar as mãos para cumprimentar, contar dinheiro ou coçar o nariz sem, antes ou depois, higienizá-las com álcool em gel. O ideal seria deixá-las em casa quando sair à rua. Já deve ter algum cientista desenvolvendo tal possibilidade. Até lá, mantenha a calma! MEIO INOCENTE Romário garante: "Não matei Michael Jackson nem trouxe a gripe suína para o Brasil!" Tem como álibi a falta de tempo: em uma semana, ele foi preso, estreou como dirigente do América, lançou livro de memórias, inaugurou um site, teve suas contas penhoradas numa briga com Zagallo, viu seu nome ligado a uma rede de jogo de azar, comemorou os 15 anos do tetracampeonato mundial... Só faltou treinar! Excesso de peso Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo estão voltando praticamente juntos ao Campeonato Brasileiro, sem que ninguém no mundo do futebol saiba ao certo se há espaço para o ego dos dois numa competição que já tem o Emerson Leão à beira do campo. @migos do mago A confirmação pela Nasa de que um cometa ou asteroide chocou-se violentamente contra Júpiter deixou Paulo Coelho de novo com o coração na mão. O escritor tenta, desde ontem, comunicação com seu melhor amigo naquele planeta. ?Tô fora!? Em entrevista no programa de Larry King na CNN, o pai de Michael Jackson foi logo dizendo que não sabe onde está o corpo do filho. Antes que lhe acusem de ocultação de cadáver! Itaipu no meio O que Lula vai dar a Fernando Lugo amanhã em Assunção? Tomara que não seja nada incomensurável, né? Na moita Hugo Chávez está quieto demais. Tá na cara que vai aprontar alguma em Honduras. Repara só! Boa notícia Está rolando em Copenhague, na Dinamarca, o 52.º encontro anual de Papais Noéis. Isso quer dizer o seguinte: vai haver Natal em 2009! Papo de engarrafamento ?Você acha que o tatuzão vai chegar à Estação da Luz antes da próxima prisão de Oscar Maroni??