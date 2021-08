Talude desmorona e soterra veículos em Sarzedo, cidade vizinha a Brumadinho

O desmoronamento de um talude próximo a uma barragem de rejeitos da Itaminas assustou a população de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira, 9. Conforme a Defesa Civil, um caminhão, uma retroescavadeira e um carro foram soterrados, mas não houve vítimas. Imagens do deslizamento de grande quantidade de terra circularam pelas redes sociais e assustaram os 32 mil habitantes. A prefeitura, no entanto, disse que não houve pânico.

O empreendimento da Itaminas fica a 3,5 km do centro de Sarzedo, cidade vizinha a Brumadinho, onde aconteceu o rompimento de uma barragem da Vale em janeiro de 2019, causando a morte de 270 pessoas. Assim que as imagens começaram a circular, alguns moradores dos bairros próximos ao local chegaram a deixar as casas, assustados. O talude que ruiu fica perto do córrego do Engenho Seco, onde havia grande movimentação de terra para uma obra civil.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros deslocaram-se até o local e constataram que o deslizamento não envolvia a barragem de rejeitos. Segundo os bombeiros, no local não foi constatada a presença de água ou de rejeitos de minério. A Defesa Civil informou que não há risco de novos deslizamentos.

Em seu site, a Itaminas informa ter duas barragens em seu empreendimento, a B1, na mina do Engenho Seco, para contenção de efluentes, e a B4, construída para armazenar os rejeitos oriundos dos processos de beneficiamento de minérios.

Conforme a companhia, as duas estruturas possuem declaração de condição de estabilidade válidas, de acordo com a legislação. Em comunicado, a Itaminas informou que não houve rompimento de barragem, tratando-se do escorregamento de um aterro em obra civil, que não resultou em vítimas ou danos ambientais.

Confirmado um rompimento de um talude na barragem da ITAMINAS em Sarzedo. Segundo informações da defesa civil do município não atingiu a cidade. Mas com certeza é preocupante e mais um alerta sobre a situação das barragens em Minas. pic.twitter.com/AmMzJKn9eG — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 9, 2021

Segundo a empresa, não há qualquer relação desse acidente com as barragens, “que mantêm os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos”. Ainda segundo a nota, todas as medidas corretivas estão sendo tomadas.

Em suas redes sociais, a prefeitura de Sarzedo pediu tranquilidade à população. Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social e a Defesa Civil estão acompanhando o processo e “as devidas medidas corretivas serão realizadas”.

Barragens da Itaminas ficam a 6 km de estruturas da Vale em Brumadinho

As barragens da Itaminas ficam a 6 km do empreendimento da Vale, em Brumadinho, palco da maior tragédia envolvendo barragens no país e uma das maiores do mundo. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da Mina Córrego do Feijão, que acumulava rejeitos de uma mina de ferro, veio abaixo, destruindo tudo o que havia pela frente.

O desastre causou a morte de 270 pessoas; dez seguem desaparecidas. A tragédia fez com que o Brasil se tornasse o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente, incluindo as 19 mortes no rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015, e três vítimas na barragem da Herculano Mineração, em 2014, em Itabirito (MG).