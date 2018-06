TAM cancela 12 voos no Sul do Brasil em razão das nuvens de vulcão

SÃO PAULO - A TAM cancelou 12 voos nacionais na tarde desta terça-feira, 18, em razão do deslocamento das nuvens de cinzas do vulcão Puyehue, no sul do Chile, para a região do Sul do Brasil. A Gol informou que não houve cancelamentos nos voos e que opera normalmente desde às 10h30 desta segunda-feira.

A presença de cinzas vulcânicas prejudicou os voos de e para os aeroportos de Porto Alegre e Florianópolis. Segundo a empresa, foram suspensas três partidas de Porto Alegre para Florianópolis, duas de Florianópolis para o Rio de Janeiro, duas de Porto Alegre para São Paulo, entre outras decolagens.

A companhia já retomou suas operações nos dois destinos após assegurar que não há riscos para os passageiros e a tripulação. Como as condições meteorológicas e a atividade do vulcão estão mudando constantemente, a TAM continua analisando as informações disponíveis sobre a densidade e o deslocamento da nuvem de cinzas.

Os clientes da companhia podem ligar para a Central de Atendimento da TAM antes de se dirigir ao aeroporto para verificar a condição de seus voos ou para remarcá-los. Os números são: 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades).