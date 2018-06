TAM cancela quase 20 voos em Belém

BELÉM - Desde a última quarta-feira, o Aeroporto Internacional de Belém é cenário de confusões entre passageiros e a TAM Linhas Aéreas. O site da Infraero informa, na noite deste domingo, 12, que já são 18 voos cancelados e oito atrasados, a maioria da companhia, que assegura não estar operando porque a pista está muito molhada. Entre a noite de sábado e a tarde de domingo, quatro voos foram cancelados e sete reprogramados, realocando passageiros em outros voos.

As informações nos guichês da TAM eram reduzidas, assim como o número de atendentes. A revolta de alguns passageiros foi tamanha que muitas invadiram as esteiras de check-in a procura de funcionários. O empresário André Hisau precisava ir a Brasília para um compromisso de trabalho na noite deste domingo, mas o voo que devia ter partido às 19h50 foi cancelado. "Eu já estava acompanhando a confusão, mas ainda assim fui lá. Quando busquei informações descobri que haviam cancelado o voo. Remarcaram para segunda a noite, mas a gente não sabe se vai voar. Tem muita gente lá tentando voar desde quinta, mas eles ficam cancelando e remarcando. Tentei em outras companhias que estão operando normalmente, mas os voos já estão lotados", relata.

A companhia aérea emitiu nota de esclarecimento, na tarde deste domingo, informando que, após nova análise das condições de decolagem e aterrissagem no Aeroporto Internacional de Belém, a TAM decidiu não operar em caso de acúmulo de lâminas d'água ou pista severamente molhada visando resguardar a segurança dos passageiros.

Ainda segundo a TAM, se a pista permanecer no mesmo estado novos voos poderão ser cancelados ou alternados para outros aeroportos, mas garante que todos os passageiros afetados pelo transtorno serão isentos da cobrança de taxa de remarcação ou diferença de tarifa, no prazo de 30 dias a partir da data do voo.