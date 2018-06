TAM desvia 3 voos por causa de rádio pirata em SP A TAM desviou três aviões de Congonhas por causa da frequência de uma rádio pirata, na noite de ontem. O voo JJ 3955, que partiu do Santos Dumont, no Rio, com 92 passageiros, desceu no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, às 21h. Com cem passageiros, o voo JJ 3135 partiu de Vitória e pousou às 21h05 em Viracopos, Campinas. O terceiro voo, JJ 3764, partiu de Londrina com 83 passageiros e aterrissou em Campinas às 21h. Ontem, Ana Maria Lima, de 73 anos, estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e deve ser operada hoje. Ela sofreu fraturas no fêmur e na coluna a bordo do voo JJ 8095, da TAM, que enfrentou turbulência na segunda-feira.