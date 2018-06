TAM e Gol retomam voos para Buenos Aires, Montevidéu e Sul do Brasil

SÃO PAULO - A TAM e a Gol retomaram hoje seus voos para Montevidéu, no Uruguai. A Gol também retomou hoje os voos para Buenos Aires, na Argentina, enquanto a TAM informou que essa rota foi reiniciada a partir das 18 horas de ontem. Segundo as duas empresas, os voos para as cidades do Sul do País também estão normalizados. As informações são das centrais de atendimento da TAM e da Gol. Nos últimos dias, os voos na região e nos países vizinhos foram suspensos devido às cinzas do vulcão chileno Puyehue sobre o espaço aéreo.

Do total de voos domésticos agendados nos aeroportos brasileiros até 11 horas deste sábado, 11, 9,5% foram cancelados e 40% decolaram com pelo menos meia hora de atraso. Entre 10 horas e 11 horas, porém, o índice de atraso havia recuado para 18,3%. Um nevoeiro que cobriu a capital paulista na manhã de hoje fechou Congonhas e Cumbica para pousos e agravou a situação.

No aeroporto de Florianópolis, 81,3% dos voos partiram com atraso até as 11 horas de hoje. Do total de voos agendados, 12,5% foram cancelados. Em Curitiba, os atrasos atingiram 61,2% dos voos e 12,2% foram cancelados. Em Porto Alegre, 36,8% dos voos decolaram pelo menos 30 minutos após o horário previsto e 7,9% foram cancelados.

Com relação ao total de decolagens internacionais agendadas para partir de aeroportos brasileiros, 10,3% foram cancelados até 11 horas e 24,4% sofreram atrasos.