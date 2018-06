TAM e Gol voltam a cancelar voos por causa de vulcão chileno

SÃO PAULO - A Gol resolveu cancelar os voos programados para os aeroportos de Buenos Aires e Montevidéu. A medida divulgada nesta sexta-feira, 1º, se deve ao novo avanço da nuvem de cinzas do vulcão Puyehue. Já a TAM informou que está cancelando os voos de e para os aeroportos de Buenos Aires.

Segundo a Gol, os clientes que tiveram a programação alterada já começaram a ser contatados, disse a empresa em nota. Para agilizar o processo, os passageiros podem ligar para os números 0300-115-2121 (Brasil), 0810-266-3232 (Argentina), 595 21 454-772 (Paraguai) e 5098-2403-8007 (Uruguai).

Por sua vez, a TAM informa que clientes devem ligar para a Central de Atendimento da companhia antes de se dirigir ao aeroporto para verificar a condição de seus voos ou para remarcá-los. Os números são: Brasil - 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades), Argentina - 0810-333-3333, Chile - 56 2 6767 900, Paraguai - 595 21 659 5000 e Uruguai - 000 4019 0223.

Pluna, Lan, Qatar e Aerolíneas Argentinas também tinham alguns voos afetados.

Situação nos aeroportos. Até as 19h30, no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, havia 13 voos cancelados e outros 63 sofreram atrasos. Foram suspensas as chegadas em Guarulhos vindas de Buenos Aires (Aerolíneas, voo 1220; Lan, voo 4544; Gol, voo 7677) e de Santiago (TAM, voo 9401). Para esta noite, foram suspensas mais duas chegadas de Buenos Aires da TAM, às 20h15 (voo 01257), e às 21h02 (voo 08002).

Para Buenos Aires, a TAM (8018) , a Gol (7658 e 7680), a Aerolíneas (1221 e 1223), a Qatar (921) e Lan (4545) tiveram partidas suspensas a partir de Guarulhos, de acordo com a Infraero. Para Montevidéu foi suspenso o voo 625.

Nesta noite, também estão cancelados duas partidas da Aerolíneas Argentinas para Buenos Aires (voo 1277 às 20h40 e voo 1225 às 23h30). Um voo Gol (7662), que deveria sair para Buenos Aires às 21h30 também suspenso.

Para Montevidéu, o voo da Pluna 237 que deveria partir às 22h30 foi cancelado.

No Galeão, no Rio, 15 voos foram cancelados, e outros 27 (22,1% do movimento do dia) tiveram atrasos. Foi cancelada uma chegada de Montevidéu marcada para as 14h39, da Pluna, e outra vinda de Buenos Aires às 15h10, da Gol. Outro voo vindo de Buenos Aires e que deveria chegar às 19h37 tem previsão de atraso mínimo de quatro horas.

Outras três partidas para Montevidéu da Pluna às 15h30 (voos 223 e 617), Buenos Aires da Gol (voo 7654) às 15h49 e Assunção da TAM Mercosur (700) às 17h48 também foram cancelados.

Mais duas partidas da TAM para a noite desta sexta-feira foram suspensas. Uma delas (1257) deveria sair às 20h15 do Galeão com destino a Buenos Aires e a outra estava (8002) marcada para as 21h02, mas também foi cancelada.

Texto atualizado às 19h55.