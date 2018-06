TAM é notificada por atraso em voo e multa pode chegar a R$ 1,7 milhão

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou nesta quinta-feira, 1º, a companhia aérea TAM por causa do atraso na decolagem do voo JJ 8084 do Aeroporto de Guarulhos para Londres, marcada para as 22h50 de quarta-feira, 29, e efetivada apenas às 6h37 de hoje.

A Anac vai verificar se a empresa prestou assistência aos passageiros. Se for confirmada a omissão de assistência, a empresa poderá ser multada em até R$ 7 mil por passageiro. O valor total da multa pode chegar a cerca de R$ 1,7 milhão, dependendo da quantidade de passageiros prejudicados.

Os passageiros do voo, no entanto, só podem recorrer a Anac pela central telefônica (0800 725 4445).