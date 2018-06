TAM mantém liderança do mercado doméstico em novembro

De acordo com a agência reguladora, em novembro a companhia tinha participação de mercado de 40,22 por cento, contra 42,98 por cento do mesmo período do ano anterior. O indicador que mede preço de passagens, yield, enquanto isso, apresentou recuo sobre outubro, informou a companhia aérea.

No acumulado de 2011, a TAM tem 41,22 por cento do mercado, enquanto no mesmo período de 2010 a companhia tinha 42,62 por cento.

Já a Gol -cujos dados ainda não incluem a participação da WebJet, adquirida em julho de 2011- mostrou participação de 36,28 por cento, abaixo dos 37,76 por cento do mesmo mês de 2010. No ano, a Gol tem 37,65 por cento do mercado, contra 39,91 por cento dos onze primeiros meses de 2011.

Entretanto, se for levada em conta a participação de mercado da WebJet em novembro de 5,87 por cento, a Gol teria 42,15 por cento do mercado.

A Azul se manteve na terceira posição em participação no mercado doméstico, com 9,25 por cento, contra 7,24 por cento em novembro de 2010. No ano, a fatia cresceu de 5,86 para 8,45 por cento.

Ainda segundo a Anac, a demanda por voos domésticos no Brasil cresceu 9,62 por cento em novembro em relação ao mesmo mês de 2010, enquanto a oferta de assentos, no mesmo período, cresceu 10,37 por cento.

A taxa de ocupação nos voos ficou em 67,05 por cento, contra 67,51 por cento em novembro do ano anterior.

No acumulado do ano, por sua vez, a demanda mostra avanço de 16,63 por cento, enquanto a oferta avançou 13,33 por cento. A taxa de ocupação subiu de 68,17 por cento nos onze primeiros meses de 2010 para 70,16 por cento no mesmo período do ano passado.

MERCADO INTERNACIONAL

De acordo com a Anac, a TAM se manteve líder no mercado internacional em novembro com 88,53 por cento de participação, acima dos 86,67 por cento registrados no mesmo mês de 2010.

No acumulado do ano, a companhia tem 88,02 por cento do mercado, contra 86,91 por cento do mesmos onze meses do ano anterior.

A Gol, por sua vez, teve 10,01 por cento do mercado internacional em novembro, contra 12,82 por cento obtido no ano anterior. No ano, houve recuo de 12,95 por cento para 10,70 por cento.

De acordo com a Anac, a demanda por voos internacionais cresceu 4,44 por cento em novembro na comparação anual, enquanto a oferta avançou, no mesmo período, 3,37 por cento. A taxa de ocupação, por sua vez, subiu de 74,20 por cento para 74,97 por cento.

