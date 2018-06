TAM não sabe valor de indenizações às vítimas do vôo 3054

O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, afirmou nesta sexta-feira, 10, que ainda não tem informações suficientes para estimar o valor das indenizações às 199 vítimas do acidente com o vôo 3054 da empresa, ocorrido no dia 17 de julho. "Estabelecemos dois escritórios em São Paulo e Porto Alegre, em conjunto com a Unibanco AIG, para atendimento aos familiares das vítimas, com o objetivo de agilizar as indenizações", afirmou Bologna. O presidente da empresa ressaltou que a preocupação da TAM no momento recai, principalmente, sobre o atendimento aos familiares das vítimas, seja por assistência psicológica ou para deslocamento. Em teleconferência com analistas para comentar os resultados financeiros do segundo trimestre, o executivo destacou que o seguro contratado pela empresa tem cobertura suficiente para cobrir todos os gastos.