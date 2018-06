TAM poderá comprar 31% da Trip

A companhia, que ao mesmo tenta fazer com que sua fusão com a LAN seja aprovada por autoridades chilenas, informou nesta quarta-feira que assinou carta de intenções com a Trip para criar uma aliança estratégica que poderá resultar na compra pela TAM de 31 por cento do capital da parceira.

Segundo a TAM, o acordo prevê que a maior companhia aérea do Brasil poderá comprar 25 por cento das ações com direito a voto da Trip e o restante em papéis preferenciais.

O banco BTG Pactual está atuando como assessor financeiro exclusivo, e o escritório Barbosa, Mussnich & Aragão Advogados presta assessoria legal à TAM, diz a companhia. Já a Trip tem o Bradesco BBI como assessor financeiro e o escritório Souza, Cescon, Barrieu, & Flesch Advogados como assessor legal.

Procurada, a TAM não informou o tamanho do investimento na aquisição ou prazos. A Trip não comentou o assunto de imediato.

O anúncio desta quarta-feira acontece depois que o presidente da TAM, Líbano Barroso, afirmou em meados deste mês a analistas que as negociações com Trip envolviam apenas uma ampliação do acordo de compartilhamento de voos.

A Trip foi criada em 1998 e é controlada pelos grupos de transporte rodoviário Caprioli e Águia Branca. Em 2008, a empresa firmou sociedade com a norte-americana SkyWest. A empresa afirma ser a maior companhia aérea regional da América do Sul, focada em aeronaves de até 110 lugares.

A Trip atende a 82 destinos do Brasil e tem uma frota de 43 aeronaves. Em 2012, a companhia estima elevar o número de aviões para 70 aeronaves, das quais 43 aeronaves turboélice da francesa ATR e 27 jatos da Embraer.

(Por Alberto Alerigi Jr.)