TAM quer investir em terminal de passageiros em Campinas A TAM, maior companhia aérea do país, disse nesta quinta-feira ter interesse em participar da construção de um terminal de passageiros para o aeroporto de Campinas (SP). Segundo a empresa, sua participação poderá ser feita "com outras companhias aéreas, com bancos ou com investidores", de acordo com o presidente da TAM, David Barioni Neto. Ele admite, entretanto, que "faria mais sentido que fosse um investimento das companhias aéreas". As conversas já começaram, de acordo com Barioni, no âmbito do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), mas as empresas ainda "estão analisando o conceito". Como o terminal utilizaria um terreno da União, dentro do atual aeroporto de Viracopos, "é preciso ver como fica essa equação", afirmou, já que as empresas não seriam donas do ativo. "Seria um direito real de uso", explicou. De qualquer forma, o executivo informou que, uma vez decidido o investimento, o terminal poderia ficar pronto "em 18 meses". Ainda não existem, entretanto, cálculos sobre o volume de recursos necessário". Barioni, que participou de evento na Câmara Britânica de Comércio e Indústria, disse ter recebido informações do ministério da Defesa de que a terceira pista em Campinas já estaria sendo licitada. A estrutura aeroportuária em São Paulo foi um dos gargalos citados pelo executivo diante da perspectiva de que o mercado de aviação doméstico cresça cerca de 9 por cento ao ano no país até 2027. (Reportagem Taís Fuoco)