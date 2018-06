TAM revê para 187 número de pessoas em vôo 3054 A companhia aérea TAM informou nesta sexta-feira que havia mais um passageiro no Airbus A320 que fazia o vôo 3054 e sofreu um acidente na terça-feira, ao tentar pousar em São Paulo. Com isso, o total de pessoas a bordo subiu para 187, segundo a assessoria de imprensa da TAM. Marcos Stepansky trabalhava como co-piloto da TAM, mas não estava a serviço no momento do acidente. A assessoria não soube explicar o motivo do nome do co-piloto não constar na lista divulgada na noite do acidente, com 176 nomes, e nem na lista corrigindo o número de pessoas para 186, divulgada um dia depois. Informações sobre a idade e o tempo de trabalho na empresa também não estavam imediatamente disponíveis, segundo a TAM. Em coletiva na quarta-feira, o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, informou que o avião possuía 185 assentos disponíveis para passageiros. Segundo a TAM, "houve acomodação de mais uma criança de colo na aeronave, totalizando 160 passageiros, duas crianças de colo, seis tripulantes responsáveis pelo vôo e 19 tripulantes não-operantes no vôo e funcionários da companhia em trânsito. (Por Denise Luna)