TAM terá filmes e séries por sistema Wi-Fi a partir desta quarta

SÃO PAULO - A partir desta quarta-feira, 23, os passageiros da TAM e da LAN poderão assistir filmes e séries como House of Cards e Game of Thrones em um sistema Wi-Fi dentro dos aviões. O Estado havia antecipado, em novembro do ano passado, que o sistema entraria em operação ainda em 2014, mas ele acabou atrasando.

O procedimento permite ao passageiro assistir aos conteúdos diretamente em seu smartphone, tablet ou laptop. O sistema de conexão sem-fio funciona apenas dentro da aeronave e está disponível por meio de um aplicativo, o LAN e TAM Entertainment. Assim que o passageiro baixa o app, ele tem acesso a um portal com opções de filmes, séries de televisão, músicas, livros e até informações turísticas.

Embora já exista em empresas nos Estados Unidos e na Europa, o serviço é inédito na América do Sul. As duas companhias aéreas, que concluíram processo de fusão em 2012, são controladas pelo Grupo LATAM e hoje registram um movimento de cerca de 60 milhões de passageiros por ano. A novidade, por enquanto, está disponível para trajetos no Brasil e em viagens na América do Sul.

A TAM informou que já possui 30% das aeronaves equipadas com o modelo. Ao todo, o Grupo LATAM Airlines espera concluir, até o início de 2016, a implantação da rede interna sem fio em mais 230 aviões Airbus (modelos A319, A320 e A321), o que equivale a toda a frota dos voos nacionais e para a América do Sul.

Novas normas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou o uso de equipamentos eletrônicos portáteis durante todas as etapas do voo em outubro do ano passado, o que possibilitou que as companhias aéreas pedissem liberação para seus sistemas de entretenimento a bordo.

Segundo a nova legislação da Anac, cada empresa deve desenvolver políticas próprias sobre os tipos de dispositivos móveis que poderão ser ligados durante o voo.

A agência afirmou que a modificação nas aeronaves da TAM para comportar o sistema de Wi-Fi a bordo teve início em março deste ano e foi aprovada abril. Já para efetivar o uso, o pedido da companhia foi feito no fim de abril e concedido apenas em 31 de agosto.

A Gol também anunciou, em junho, que começará a oferecer internet sem-fio em suas aeronaves a partir do ano que vem. Até o fim de 2017, os 140 aviões da frota estarão equipados com o sistema. A empresa brasileira quer se tornar a primeira da América Latina a oferecer internet a bordo.