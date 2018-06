Tamoios tem novo deslizamento de terra, sentido litoral

Um pequeno deslizamento de terra atingiu parte da pista da Rodovia dos Tamoios, sentido litoral, às 19h30 desta segunda-feira, 18.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a queda da barreira ocorreu no km 24, em Jambeiro, no Vale do Paraíba, mas não atingiu nenhum veículo e não houve interdição de pista. Uma Unidade Básica de Atendimento do órgão fez a retirada da terra do local e permanece no trecho de plantão.