Tamoios terá períodos sem caminhão no verão A partir de sábado e até março, caminhões não poderão circular na Rodovia dos Tamoios nos horários de descida e subida de turistas para o litoral, no período do verão. De acordo com a resolução do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), os veículos de carga estarão proibidos no sentido São José dos Campos a Caraguatatuba às sextas-feiras, das 18 horas à meia-noite, e aos sábados, das 8 às 13 horas. No sentido inverso, a restrição vale para domingos e feriados, das 15 horas à meia-noite.