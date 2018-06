Tarde de sexta começa com trânsito em dobro na capital O trânsito continuava ruim nas principais ruas de São Paulo no começo da tarde desta sexta-feira, 27. Às 12 horas, o congestionamento chegava a 105 quilômetros, mais que o dobro da média para o horário, que é de 51 quilômetros, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A tendência é do trânsito ficar mais carregado durante a tarde, principalmente pela saída do paulistano para o feriado prolongado do Dia do Trabalho. A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, era principal ponto de lentidão na cidade. Segundo a CET, a pista local da marginal apresentava congestionamento de 10,4 quilômetros, indo da Ponte Aricanduva até a Ponte da Casa Verde. Ainda na Marginal do Tietê, a pista expressa no sentido Castelo tinha lentidão de 7,9 quilômetros, da Ponte General Milton Tavares de Souza até a Ponte das Bandeiras. O corredor norte-sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, apresentava congestionamento do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, onde foram registrados dois quilômetros de trânsito lento. Na manhã desta sexta, a CET registrou 166 quilômetros de lentidão na cidade, índice recorde para o horário. A chuva que atingiu a capital na manhã desta sexta-feira deixou quatro pontos de alagamento, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.