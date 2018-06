Tarifa de ônibus intermunicipais do Rio tem reajuste neste domingo

SÃO PAULO - Começa a vigorar neste domingo, 2, o reajuste de 5,63% nas passagens das linhas de ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro. A tarifa modal passará de R$ 2,35 para R$ 2,50. Já o valor do Bilhete Único Intermunicipal para 2011 deverá ser mantido em R$ 4,40. Os valores das novas tarifas estão disponíveis no site do Detro.

O porcentual concedido pelo Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) foi menor que o solicitado pela Fetranspor, que reivindicava um índice de 9,42%. Para o cálculo do porcentual de reajuste é usada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no período imediatamente anterior de 12 meses, neste caso, entre 30 de novembro e 1º de dezembro.

O reajuste da tarifa intermunicipal acontece uma vez ao ano, atendendo a uma determinação do Ministério Público que, por intermédio do promotor Rodrigo Terra, há vários anos defendia a definição de data-base, a adoção de índice oficial de reajuste de preços e a antecedência no aviso à população quando da majoração das passagens do transporte público.