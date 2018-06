Tarifa de ônibus no Rio sobe para R$ 3,60 a partir de segunda-feira

A tarifa do Bilhete Único Carioca (BUC) será mais cara a partir da próxima segunda-feira, 5, segundo decreto publicado nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial do Rio de Janeiro. O valor subirá de R$ 3,40 para R$ 3,60.

O aumento atende ao pedido judicial do Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) e cumpre com a decisão da juíza Roseli Nalin, titular da 15ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Uma liminar concedida na semana passada pelo TJRJ determinou que o reajuste fosse feito em cumprimento aos contratos de concessão firmados com os quatro consórcios que operam as linhas de ônibus: Internorte, Santa Cruz, Intersul e Transcarioca.

No ano passado, o valor da passagem dos ônibus municipais no Rio sofreu duas reduções. Em agosto, a Justiça determinou que a tarifa fosse reduzida de R$ 3,80 para R$ 3,60, pois considerou abusivo o aumento concedido pela prefeitura.

Em novembro do ano passado, a juíza Luciana Losada Lopes, titular da 13ª Vara de Fazenda Pública do Rio, também considerou abusivo o reajuste previsto no decreto 41.190/2015 e determinou que o valor fosse de R$ 3,60 para R$ 3,40.