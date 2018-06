Tarifa de pedágio no Rodoanel será de R$ 4,40 O presidente da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Carlos Eduardo Dória, divulgou ontem os valores dos pedágios no Trecho Oeste do Rodoanel. Carros de passeio pagarão R$ 4,40 por sentido na praça de barreira, que ficará no meio do trajeto, e R$ 2,20 nos 15 acessos de saída para as rodovias. Já os caminhões pagarão R$ 4,40 por eixo. Segundo Dória, setores de transporte de carga pedem tarifa diferenciada, mas ele afirmou que o valor não será alterado. O edital de licitação da concessão do trecho para a cobrança de pedágio será publicado 15 dias úteis após a realização de audiência no dia 23, quando será discutido o modelo proposto pelo governo estadual. O Programa Estadual de Desestatização (PED) definiu que o ganhador da concorrência vai explorar os pedágios por 25 anos. O vencedor - quem oferecer o maior valor acima da outorga mínima ao Estado, que é de R$ 1,6 bilhão - deverá executar melhorias nas pistas, instalar radares de velocidade, câmeras de monitoramento e telefones de ajuda ao usuário. Também deverá construir passarelas, balanças e postos policiais. "Não está descartada a participação de empresas estrangeiras", disse Dória. O governador José Serra (PSDB) disse que a concessão é necessária para o financiamento do Trecho Sul e contestou o argumento de que o pedágio desviará o tráfego para as Marginais. "Imagina se alguém vai pegar a marginal entupida em vez de pegar o Rodoanel. É preciso um pouco de sensatez. Se alguém preferir isso, é porque é maluco."