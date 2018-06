Tarifa de pedágio será reajustada em 1º de julho A partir da próxima segunda-feira, 1º de julho, deve entrar em vigor o novo valor das tarifas de pedágio nas rodovias paulistas privatizadas. O reajuste, anual e previsto nos contratos, será de 8,88%. O valor é teto e pode não ser aplicado integralmente pelas empresas. O índice do reajuste segue o IGP-M, no período entre junho de 2001 e maio de 2002. O anúncio oficial do reajuste deve ser publicado até quinta-feira no Diário Oficial do Estado.