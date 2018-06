Tarifa de táxi é reajustada no Rio

SÃO PAULO - Entra em vigor nesta quarta-feira, 30, o reajuste da tarifa vigente do táxi convencional na cidade do Rio de Janeiro. O aumento, de cerca de 14%, nos 32 mil táxis que circulam na cidade, foi autorizado pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), na quarta-feira, 23. Os novos valores valem para os táxis convencionais (amarelinhos), especiais (cooperativas) com tarifas pré-fixadas e turismo.

A resolução, publicada no Diário Oficial do Município, reajusta de R$ 1,40 para R$1,60 o valor da quilometragem (tarifa 1), de segunda à sábado, ds 6 às 21 horas. Na tarifa 2, o quilômetro rodado passará de R$ 1,68 para R$ 1,92, também de segunda-feira à sábado, das 21 às 6 horas, e nos domingos e feriados.

A tarifa da hora parada ou de espera sobe de R$ 17,64 para R$ 20,16, enquanto o preço para transportar volumes com dimensões entre 60 centímetros por 30 centímetros passa de R$ 1,40 para R$ 1,60, caso a bagagem seja manuseada pelo motorista.

Já nos táxis especiais, a bandeirada sobe de R$ 5,70 para R$ 5,85; o quilômetro rodado de R$ 2,46 para R$ 2,80 e a tarifa de espera ou de hora parada de R$ 31 para R$ 35,28.

Segundo a Secretaria, até a aferição do taxímetro, a cobrança dos novos preços deverá ser confrontada com os valores marcados no taxímetro com o valor indicado na tabela afixada no vidro lateral traseiro esquerdo do táxi.