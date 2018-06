Tarifas de balsas de SP têm reajuste de 5,5% A partir de hoje, as tarifas das balsas do litoral de São Paulo ficam 5,5760% mais caras. A Secretaria dos Transportes autorizou a Dersa a aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, relativo ao período de junho de 2007 a maio de 2008. Dessa forma, entre Santos e Guarujá, um pedestre paga R$ 1,90, carro, R$ 7,50. A travessia Ilhabela-São Sebastião passa a custar R$ 17,40 para carros em fins de semana.