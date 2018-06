Tarso: conveniados respondem por execução de ações O governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), não quis dar entrevista sobre a auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) em convênios do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Em nota enviada por sua assessoria, ressaltou que a execução dos convênios é de responsabilidade de Estados e municípios. Para fiscalizar os projetos, Tarso alegou ter colocado equipes do controle interno do Ministério da Justiça.