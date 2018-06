Tarso responde a FHC sobre eventual vitória tucana O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse nesta segunda-feira, 7, no Palácio do Planalto, que o PT receberá com "naturalidade" um eventual governo Geraldo Alckmin. A declaração de Tarso Genro foi uma resposta ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que levantou dúvidas, em entrevista à revista Época, se o desfecho de uma vitória tucana seria democrático. "Posso garantir que o PT receberia com toda naturalidade, embora nem o partido nem o governo trabalhem nisso", afirmou o ministro. "É compromisso dos partidos democráticos receberem o resultado das eleições como legítimo". Tarso disse que Fernando Henrique se equivoca ao avaliar ainda que uma lei garantindo a fidelidade partidária não irá resolver o problema da indiferença entre o eleito e o eleitor. "Não acredito que qualquer governo que venha assumir no ano que vem possa governar com tranqüilidade se pelo menos o instituto da fidelidade partidária não for instituído", afirmou o ministro. "Já é depor contra a reforma política", completou.