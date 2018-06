Tasso tenta atrair eleitores de Ciro para PSDB

Com o deputado Ciro Gomes eliminado da disputa presidencial, Tasso está à vontade para fazer campanha para Serra. A estratégia do tucano é fazer com que os votos do seu afilhado no Estado não migrem para Dilma.

Tasso já antecipa o discurso. "Vou mostrar obra por obra que ele trouxe para o Ceará, quando era ministro do Planejamento. E vou desafiar qualquer oponente a ter 5% das obras que ele trouxe para o Ceará, quando ministro do Planejamento: Porto do Pecém, Aeroporto, Castanhão e início do Metrô'', diz o senador. / C.P.