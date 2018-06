''Taxa de sucesso'' de R$ 1 mi a Palocci municia a oposição

O valor da assessoria de Palocci foi revelado ao Estado pelo senador Eduardo Suplicy (PT). Segundo ele, foi o próprio Palocci quem disse ter recebido este montante durante reunião com a bancada do PT e a presidente Dilma Rousseff na semana passada. De acordo com Suplicy, o contrato tinha uma "taxa de sucesso" e Palocci poderia ter recebido até R$ 3 milhões se não fosse obrigado a fechar a atividade de consultoria em dezembro de 2010. Ontem, Suplicy disse ao Estado que a taxa de sucesso "se tratava do sucesso econômico". "Não fiz qualquer menção à aprovação pelos órgãos de controle, nem o ministro Palocci o fez. O ministro enfatizou que em todos os momentos agiu de acordo com ética e de maneira nunca a ferir o interesse público", explicou Suplicy em carta ao jornal.

Para o presidente do DEM, José Agripino Maia (RN), ao falar de valores Palocci levanta dúvidas sobre seu trabalho. "É uma demonstração de que o próprio ministro tinha consciência que os serviços que estava prestando talvez não valessem tanto."

"Está ficando claro que a ação dele pode não ter sido de consultoria, mas de tráfico de influência, de lobby", afirmou o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias.