Táxi atropela duas pessoas na zona sul de São Paulo Duas pessoas foram atropeladas por um táxi na manhã desta segunda-feira, 21, na Avenida República do Líbano, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 11 horas, próximo à rua Filadelfo Azevedo, na pista sentido Jabaquara. Uma menina de dez anos sofreu fratura na tíbia e uma mulher de 19 anos teve escoriações pelo corpo. Elas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocupa duas faixas da via e causa lentidão no local.