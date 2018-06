Táxi cai em rio em Minas Gerais e 4 pessoas morrem

SÃO PAULO - Quatro jovens morreram, às 17 horas de domingo, 29, após um veículo Golf branco, emplacado como táxi em Felixlândia (MG), cair no rio Extrema no quilômetro 320 da BR-040, no limite entre Felixlândia (MG) e Três Marias (MG), região central do estado, a 270 quilômetros de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Golf perdeu o controle da direção ao passar sobre a ponte, saiu da pista e caiu no rio. Bombeiros da cidade de Curvelo foram acionados e localizaram dois corpos que estavam fora do veículo. Por volta das 23h45, as outras duas vítimas, que ficaram presas no carro, foram retiradas.

As vítimas, todas do sexo masculino e cujo nome não foi informado pela PRF, são: o condutor B.E.S., de 23 anos; R.C.P., 24, J.L.A.P., 24; e M., de idade ainda não apurada pela polícia. Os corpos foram levados para o IML de Curvelo. O acidente será investigado pela Polícia Civil de Três Marias.