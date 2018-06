Táxi fica preso entre dois ônibus na Avenida Brasil, no Rio

São Paulo, 29 - Um táxi ficou preso entre dois ônibus na Avenida Brasil, na zona norte do Rio, na manhã desta terça-feira, 29. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio, o acidente aconteceu por volta das 7h30 na altura do Bairro de Ramos.

Os três veículos estavam na mesma faixa quando o táxi acabou pressionado entre os dois ônibus. A CET do Rio informou que a interdição da pista gerou lentidão até a altura do bairro da Penha, em função do excesso de veículos que a Avenida mantém no horário do acidente.

Os veículos foram retirados por volta das 7h50 e duas vítimas, Adriano Nascimento e Lúcio Felipe da Costa foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Conforme informações dos bombeiros, as duas vítimas têm 28 anos de idade e Adriano foi levado para o Hospital Getúlio Vargas e Lúcio para o Hospital Souza Aguiar. O Corpo de Bombeiros não soube se algum dos dois feridos estavam no táxi.