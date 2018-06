Táxi terá aumento de 14% no Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) do Rio de Janeiro autorizou nesta quarta-feira, 23, um reajuste de cerca de 14% na tarifa dos táxis que circulam no município.

O reajuste valerá para todos os tipos de táxis, e passa a vigorar a partir da próxima quarta-feira, 30. As tabelas com os novos valores serão distribuídas a partir do mesmo dia, nas coordenadorias de Transportes, mediante a apresentação do Cartão de Identificação do Auxiliar de Transporte (CIAT).