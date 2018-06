Táxis do Rio vão circular com bandeira 2 durante a Jornada Mundial da Juventude

RIO - A Prefeitura do Rio autorizou que todos os táxis em circulação na cidade durante a Jornada Mundial da Juventude utilizem a cobrança de tarifa bandeira 2 (mais cara). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o objetivo é incentivar a maior disponibilidade possível de táxis durante o evento.

A autorização valerá a partir das 16 horas de terça-feira (23) até o meio-dia de segunda-feira (29).

Para denunciar qualquer irregularidade, cariocas e turistas podem utilizar a Central de Teleatendimento da Prefeitura, no telefone 1746. Devem ser informados placa do veículo, local do ocorrido e data.