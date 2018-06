Taxista é a 199ª vítima do acidente com avião da TAM

A TAM informou ontem que o taxista Tiago Domingos da Silva, de 22 anos, é a 199ª vítima do acidente com o Aiburs. Ele, no entanto, é o único na lista de mortos que não tinha relação nenhuma com a empresa. Não era passageiro, tampouco trabalhava ou era cliente da TAM Express. Cinco minutos antes do acidente, deixou a noiva, Jaqueline Cristina Souza dos Santos, de 18 anos, no saguão de Congonhas para que ela tentasse conseguir corridas e foi dar uma volta, já que não tinha autorização para parar o carro no aeroporto. Depois de vê-lo virar a esquina, Jaqueline ouviu a explosão e ainda tentou falar com o noivo pelo celular, em vão. O carro deve ter sido atingido pelo avião. "O Tiago não tinha ponto fixo e costumava rodar a cidade em busca de passageiros", diz Paulo Yoshida, sócio da Bewabel Auto Táxi Ltda., empresa pela qual foi contratado no dia 1º de junho. EM BUSCA DE PISTAS O Corsa branco que Silva dirigia é a única pista que se tem até agora sobre o desaparecimento. Um amigo também taxista teria telefonado para Jaqueline avisando que automóveis atingidos pelo avião estavam sendo levados para o 27º Distrito Policial. A família foi até lá fazer o reconhecimento, mas o chassi do veículo derreteu por causa do calor. O único objeto encontrado em meio à sucata foi um guia de ruas, que tinha entre as páginas papéis inacreditavelmente intactos e com a letra de Jaqueline. De acordo com o tio de Silva, Sotero do Carmo Brasil, um casal de médicos que estava na delegacia notou restos de tecido humano no banco do carro. A mãe e o irmão do taxista tiveram o sangue colhido para a realização do exame de DNA. Até que o corpo seja identificado, os pais mantêm a esperanças de encontrá-lo com vida. "Só nos resta esperar", diz Brasil.