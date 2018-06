Taxista é morto a tiros na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Um taxista foi morto a tiros nas proximidades do Conjunto de Favelas do Alemão, em Ramos, na zona norte do Rio, no fim da noite de domingo.

O Corpo de Bombeiros e policiais do 22º BPM (Maré) foram chamados por moradores da região para socorrer a vítima, mas o taxista já estava morto quando as equipes chegaram no local.

A polícia suspeita que ele tenha sido baleado durante uma tentativa de assalto. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ninguém foi preso.