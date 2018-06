Taxista é morto em canavial em SP O taxista Waldir Burrego, de 69 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, em São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo durante o trabalho. Ele saiu para uma corrida, em seu Corsa, com destino a Orlândia, para levar um homem, mas acabou golpeado a facadas no trajeto, no meio de um canavial. Um motorista o viu e avisou a PM, que localizou Burrego a 100 metros de seu táxi, perto da Fazenda Aparecida e do lixão da cidade. O taxista foi socorrido com vida, mas morreu na Santa Casa do município pouco depois. Policiais iniciaram a investigação e a perseguição de um possível suspeito. A polícia acredita que o crime seja latrocínio, pois pouco dinheiro foi encontrado com Burrego, que tinha o costume, segundo seus amigos, de andar sempre com R$ 300,00 a R$ 500,00 no bolso.