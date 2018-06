Taxista ilegais fazem manifestação no Anhembi Ilegalmente, um grupo de cerca de 100 taxistas resolveu montar um megaponto de táxi ao lado do sambódromo do Anhembi, na capital paulista justamente no trecho interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) junto à pista expressa sentido Penha-Lapa da Marginal do Tietê. A intenção dos taxistas era formar a mesma fila que parte da categoria faz junto à área de desembarque de aeroportos, como o de Interlagos, na zona sul. Fiscais do Departamento de Transportes Públicos (DPT) da Secretaria Municipal de Transporte (SMT) foram até o local acionados pela CET e apreenderam um dos táxis. Revoltados, os taxistas resolveram bloquear parte da marginal das 4 horas às 5 horas da madrugada deste sábado, mas acabaram cedendo com a chegada da polícia e liberaram o trânsito. Não há informações sobre confronto nem pessoas detidas. O tráfego naquele trecho da marginal, próximo à Ponte das Bandeiras, flui normalmente.