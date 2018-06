TBG inicia obras de reparo do gasoduto Bolívia-Brasil

As obras de reparo do gasoduto Bolívia-Brasil na região de Gaspar, em Santa Catarina, foram retomadas na tarde desta quarta-feira, 3. A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG) foi autorizada a iniciar os trabalhos pelo diretor da Defesa Civil de SC, Major Márcio Luiz Alves, que reuniu-se na noite da terça-feira, 2, com a direção da empresa. Veja também: 95% da água em Blumenau está normalizada Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Chuva inunda ruas em Blumenau e Itajaí Saúde SC notifica 62 suspeitas de leptospirose Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo a assessoria de imprensa da TBG, será possível manter o prazo previsto para a conclusão da obra, dia 15 de dezembro, desde que as condições climáticas se mantenham favoráveis. Inicialmente, estimava-se em três semanas o tempo para o conserto do gasoduto. Na terça, o coordenador-geral do trabalho, engenheiro Oswaldo Luiz Monte, da TBG, esteve na sede estadual da Defesa Civil, em Florianópolis, onde apresentou um plano de monitoramento da área de trabalho e outro relativo ao pronto abandono do local no caso de deslizamentos. O projeto foi aprovado e o acesso ao local liberado pela Defesa Civil. Além de helicópteros prontos a atuar em caso de emergência, serão utilizados outros recursos, entre eles ambulância UTI na base operacional. Com o rompimento do duto, grande parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sem o combustível. O acesso é ainda um grande problema. Nesta quarta, máquinas tentavam abrir caminho para permitir que o material e as pessoas chegassem por terra mais facilmente. Uma rota que estava sendo usada para levar combustível sofreu nova queda de barreira e outro caminho teve de ser escolhido. A forma mais segura para chegar ao local é por helicóptero. No domingo, a Defesa Civil ordenou que a TBG removesse os funcionários da área, pois ela poderia sofrer novos deslizamentos. (Com informações de Júlio Castro e Eduardo Nunomura, de O Estado de S. Paulo) Atualizado às 18 horas