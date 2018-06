TCE libera licitação da Linha 5-Lilás O Tribunal de Contas do Estado (TCE) liberou ontem a licitação das obras do segundo trecho da Linha 5-Lilás do Metrô, suspenso desde o dia 16 de janeiro. Os conselheiros julgaram improcedentes representações feitas pelas empreiteiras Delta Construções e Galvão Engenharia, que questionavam necessidade de atestado de capacidade de escavação e construção de túneis. A concorrência, de R$ 5 bilhões, terá agora a entrega de propostas.